American Manganese Inc. meldet erste Laugungsergebnisse für Haldenprojekt Wenden von U.S. Defense Logistics Agency

Surrey (British Columbia), 27. Januar 2021 - American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Ergebnisse von Laugungstests an Manganproben bekannt zu geben, die im Rahmen einer Subvention der Defense Logistics Agency (die „DLA“) von der Halde von U.S. National Defense in Wenden im US-Bundesstaat Arizona entnommen wurden. Unter Anwendung des patentierten Manganverfahrens von AMY (US-Patent Nr. 8.460.631 - https://patents.google.com/patent/US8460631B2/en) wurden bei den Laugungstests vielversprechende Manganextraktionsraten von bis zu 88 Prozent erzielt.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Januar 2021 (https://americanmanganeseinc.com/american-manganeses-wenden-stockpile- ...) bekannt gegeben, wurden die 14 repräsentativen Proben (550 Pfund), die von der Halde Wenden entnommen wurden, zu einer Master-Mischprobe gemischt und in unterschiedliche Materialgrößen für Laugungstests gebrochen. Es wurden Laugungstests mit unterschiedlichen Brechgrößen durchgeführt, um optimale Prozessbedingungen festzulegen, und es wurden außerdem Überlegungen hinsichtlich einer Hochskalierung angestellt, die für eine potenzielle Anlage zur Verarbeitung von fortgeschrittenem Material bei der Halde Wenden mit 322.000 metrischen Tonnen relevant sind. Der nächste Schritt des Labortestprogramms ist die Durchführung von Laugungstests unter Anwendung der ermittelten optimalen Laugungsbedingungen an jeder der 14 einzelnen repräsentativen Proben, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung des Verbrauchs an Laugungsreagenzien liegt, bevor mit der Beschreibung der Berge, der Mangancarbonatausfällung und den elektrolytischen Manganmetall- (EMM)-Tests fortgefahren wird.

Ein Brief des Kongressabgeordneten Paul Gosar (R-AZ) an das US-Innenministerium stellt die Arbeit bei der Halde Wenden in einen größeren strategischen Kontext und erklärt, dass eine moderne Manganverarbeitungsanlage bei Wenden Perspektiven für in den USA produziertes EMM eröffnen, eine zuverlässige Quelle für EMM für die Halde der DLA / National Defense schaffen, die zurzeit vollständige Abhängigkeit der USA von Manganimporten beenden und die Abhängigkeit der USA von China in der Lieferkette für fortgeschrittenes Mangan reduzieren könnte (klicken Sie hier, um den Brief des Kongressabgeordneten Gosar zu lesen - https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS% ...).