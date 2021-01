UBS belässt LANXESS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Stott erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzung für den durchschnittlichen Gewinn je Aktie im Chemiesektor um fünf Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der bewerteten Titel erhöhte er um acht Prozent. Mit dem höheren Lanxess-Kursziel reagierte der Experte auf höhere Bewertungen von Branchentiteln wie Victrex, Solvay und Celanese./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.