DAX wieder klar im Abwärtstrend

Und damit mit einem neuen Verlaufstief den Abwärtstrend bestätigt. Der DAX sollte nun Kurs auf den Bereich von 13.300 Punkten nehmen, darunter würde dann die runde Marke von 13.000 Punkten folgen.

Das die aktuelle Korrektur keine normale kurze Korrektur ist, deutete sich bereits im Monatschart an. Hier prallte der DAX wie bereits in den Vorjahren wieder an der steigenden Widerstandslinie bei 14.000 Punkten nach unten ab. Wie zuvor könnte es nun zu einem Abwärtstrend bis in den Bereich on 11.600 Punkten zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart kommen.