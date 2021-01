Takeda erreicht Kohlenstoffneutralität im Jahr 2020

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 vollständige Kohlenstoffneutralität in seiner Wertschöpfungskette erzielt hat. Erreicht wurde dieses Ziel durch den kontinuierlichen Fokus auf interne Energiesparmaßnahmen, den Einkauf von Ökostrom sowie die Investition in Zertifikate für erneuerbare Energien und hochwertige, verifizierte Kohlenstoffkompensationen. Diese Maßnahmen decken zusammen 100 Prozent der Scope-1-, -2- und -3-Emissionen1 von Takeda im Geschäftsjahr 2019 ab und stellen einen bedeutenden Meilenstein auf Takedas Weg zur Nachhaltigkeit dar.

„Dieser wichtige Meilenstein unterstreicht unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit, denn wir wissen, dass der Klimawandel ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt, einschließlich der Ausbreitung einiger Infektionskrankheiten, an deren Ausrottung wir arbeiten“, so Christophe Weber, President und Chief Executive Officer von Takeda. „Als globales, zielorientiertes Unternehmen, das in diesem Sommer sein 240-jähriges Bestehen feiert, bin ich stolz auf unsere Leistung, aber wir wissen, dass noch viel mehr getan werden muss. Wir engagieren uns weiterhin dafür, unsere Größe und unsere Reichweite zu nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen und sicherzustellen, dass wir auch in Zukunft einen positiven Einfluss auf Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten ausüben können.“