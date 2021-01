UBS belässt AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 95 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Stott erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzung für den durchschnittlichen Gewinn je Aktie im Chemiesektor um fünf Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der bewerteten Titel erhöhte er um acht Prozent. Eine niedrigere Bewertung von vergleichbaren Unternehmen und höhere Nettoschulden seien die Gründe für ein niedrigeres Kursziel für Akzo Nobel./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.