Wird in Zusammenarbeit mit seinem Partner, dem europäischen Pharmazieführer Neuraxpharm, Patienten in dem prestigeträchtigen Programm mit Ölen und Tabletten versorgen

Panaxia Labs Israel Ltd. („Panaxia Israel,") (TASE: PNAX), Israels größter Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten, gab heute bekannt, dass er zusammen mit seinem Partner, dem europäischen Pharmazieführer Neuraxpharm, als Hauptlieferant in der Ausschreibung der französischen Regierung und der Nationalen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (ANSM) im ersten Pilotprojekt seiner Art zur Regulierung der medizinischen Cannabisindustrie in Frankreich ausgewählt wurde. Neben dem israelischen Unternehmen Panaxia wurden drei der weltweit führenden medizinischen Cannabisunternehmen als Hauptlieferanten für das Pilotprojekt ausgewählt: Kanadische Unternehmen Tilray und Aurora sowie die australische Little Green Pharma.

In der Ausschreibung wurden vier1 Fertigprodukte ausgewählt, die von Panaxia unter der Marke Naxiva-Panaxir entwickelt wurden, die es sich mit Neuraxpharm France teilt. Die Produkte erfüllten die strengen Anforderungen der ANSM an Fertigprodukte. In dem Pilotprojekt wird Panaxia als Hauptlieferant zwei Arten von Ölen auf Cannabisbasis in verschiedenen THC/CBD-Dosierungen liefern. Zusätzlich wird Panaxia als Zweitlieferant zwei Arten von Sublingualtabletten in verschiedenen Dosierungen liefern. Weitere Unternehmen, die nur als Zweitlieferanten ausgewählt wurden, sind das australische Unternehmen Althea und das britische Unternehmen Emmac Life Science.