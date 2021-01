Seit dem Start doppelt so gut wie der DAX

Seit der Eröffnung unseres Portfolios im November 2015 verbuchen wir bei PLATOW Best Trader Selection einen Wertzuwachs von gut 39%. Da der DAX im selben Zeitraum nur ein Plus von etwas mehr als 20% generieren konnte, beträgt der von unseren Tradern herausgearbeitete Performance-Vorspring aktuell 18,8 Prozentpunkte. Zu Wochenbeginn hatten wir hier mit 20 Prozentpunkten sogar den höchsten Stand seit April des vergangenen Jahres erreicht.

Den größten Teil des Wochenminus von 1,2% mussten wir tatsächlich heute hinnehmen, wo einige Depotwerte etwas deutlicher unter Druck gerieten. Betroffen war vor allem das zuletzt aber auch extrem gut gelaufene wikifolio All in One von Jürgen Kraus mit einem Kursrückgang von 7,2% auf Wochensicht. Überdurchschnittlich stark unter die Räder gekommen sind zudem die wikifolios TSI Trendstärke mit Börsenampel, German Top Momentum und Dt. Aktien-Momentum-Protect mit Verlusten zwischen 3,4% und 4,6%. Alle drei Musterdepots setzen auf das Prinzip der Relativen Stärke und daher auf einige derjenigen Aktien, die heute unter Gewinnmitnahmen leiden (wie zum Beispiel Nordex).

Starke Performance mit geringen Drawdowns

Auf der anderen Seite ist es gleich zehn Depotwerten gelungen, die „PLATOW-Woche“ mit einer positiven Bilanz abzuschließen. Die wikifolios Spezialwerte, Special Situations long/short und Tradingchancen deutsche Aktien konnten ihren Wert um 1,1 bis 1,9% steigern. Thomas Dittmer (Spezialwerte) profitierte (nicht nur) heute vor allem von den positiven Entwicklungen bei seinem Schwergewicht Österreichische Post. Diese Aktie konnte auf Monatssicht 20% zulegen. Bei der ebenfalls zu den Top-Playern in dem Portfolio zählenden Software AG geht es allein heute um 13% nach oben. Das gerade auf ein neues Rekordhoch gestiegene wikifolio beeindruckt seit Anfang 2013 nicht nur mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von fast 16%, sondern vor allem auch mit einem Maximum Drawdown von unter 20%.

Im vergangenen Jahr konnte der Trader den Wert seines Depots kaum steigern, was uns aufgrund seines Value-Fokus aber nicht beunruhigt hat. Passend zur aktuellen Situation in vielen Bereichen des Marktes zitieren wir an dieser Stelle gerne folgenden, immer noch brandaktuellen Kommentar, den Dittmer bereits zu Jahresbeginn gepostet hatte:

„Auffallend ist das noch extremere Auseinanderdriften von Value und Growth-Papieren seit Beginn der Pandemie. In Zusammenhang mit der Nullzinspolitik der Notenbanken ergibt sich ein Umfeld, in dem so genannten Wachstumswerten sehr hohe Multiples zugestanden werden. Zudem sind viele ‚neue‘ Investoren am Markt, die mangels alternativer Anlagemöglichkeiten (‚Aktien sind das neue Sparbuch‘) im Home-Office den Aktienmarkt für sich entdeckt haben. Alles in allem erinnert das Geschehen insbesondere bei den Tech- und Growth-Aktien an die New-Economy-Blase, die Ende der 90er zu beobachten war und die ein Großteil der heutigen Marktteilnehmer nur aus Erzählungen kennen dürfte. Im wikifolio wird daher weiter eine konservative Herangehensweise gepflegt. Es wird auch in 2021 Ausschau nach Qualitätspapieren gehalten, die günstig oder zumindest angemessen bewertet sind.“

Ein Favorit für die kommenden Jahre

Eine Strategie, die aktuell vielleicht so spektakulär klingt wie einige andere, bislang aber trotzdem sehr erfolgreich und vor allem relativ risikoarm war. Von einem im Laufe der Zeit jetzt immer wahrscheinlicher werdenden Comeback der Value-Werte sollte das wikifolio zudem überdurchschnittlich stark profitieren!

