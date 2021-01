Splashtop Inc. gibt $50M Finanzierung bekannt und erreicht damit begehrte $1 Milliarde Bewertung (FOTO)

San Jose, Kalifornien, USA (ots) - Splashtop erreicht mit jüngster

Finanzierungsrunde Einhorn-Status



Mit einer Finanzierungsrunde von 50 Millionen Dollar wird der Anbieter von

Next-Generation Fernzugriffslösungen zum jüngsten Tech-Einhorn. Neben dem Umsatz

kann das Unternehmen auch Ergebnis und Kundenzufriedenheit steigern.



Next-generation Fernzugriffslösung wird zum neuesten Tech Einhorn und

veröffentlicht bemerkenswerte Zahlen in Rentabilität und Kundenzufriedenheit.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit der aktuellen Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar hat diezugrundeliegende Unternehmensbewertung die Marke von einer Milliarde Dollarüberschritten, das gibt der US-Hersteller von Remote Access undFernwartungslösungen Splashtop Inc. bekannt. Sapphire Ventures, ein VentureCapital Unternehmen mit deutschen Wurzeln führt die Finanzierungsrunde an. Zuden langjährigen Splashtop Investoren gehören NEA, DFJ DragonFund und StormVentures.Leistung und globale Strategie werden durch Milliardenbewertung bestätigt"Wir nutzen die Finanzierung, um unsere Marke zu stärken und unser Momentum zunutzen", sagt Mark Lee, Mitgründer und CEO von Splashtop. Im Mittelpunkt stehendie globale Expansion und der Wettbewerb um Talente. Aktuell beträgt dasUmsatzwachstum 160 Prozent, das Ergebnis wächst mit 60 Prozent, Splashtoparbeitet seit 2015 profitabel.Im vergangenen Jahr verzeichnete Splashtop ein starkes Wachstum in Europa miteiner Verzehnfachung seiner Kundenzahl. "Erhebliche Investitionen in Europawaren unser Erfolgsrezept", erklärt Alexander Draaijer, General Manager EMEA.Unter anderem eröffnete der Anbieter ein Cloud Rechenzentrum in Deutschland,erweiterte seine Zahlungsmethoden und stellte in der EMEA-Zentrale in Amsterdamein mehrsprachiges Vertriebs- und Support-Team ein. In Asien eröffnete dasUnternehmen ein APAC-Channel-Hauptquartier in Singapur, aus dem es Hunderteaktiver Channel-Partner unterstützt und Aktivitäten in mehreren Ländern aufbaut,darunter Japan."Splashtop ist ein Beispiel für ein effizientes, agiles IT-Unternehmen, dasbeeindruckende Kennzahlen vorweisen kann", freut sich Jai Das, Präsident undPartner bei Sapphire Ventures. "In der Pandemie haben sich die Lösungen vonSplashtop bewährt, weil sie es Unternehmen ermöglichen, trotzKontaktbeschränkungen arbeitsfähig zu bleiben. Wir sind überzeugt, dassMitarbeiter auch langfristig verstärkt aus dem Homeoffice und von unterwegsarbeiten werden und bescheinigen Splashtop eine hervorragende Perspektive."