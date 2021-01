UserTesting führt neue Testtypen und interaktive Visualisierungsfunktionen ein, um Unternehmen einen besseren Einblick und eine bessere Intuition für Kunden zu bieten

Das Sammeln von schnellem Kundenfeedback ist im Wettbewerb in einer sehr neuen und anderen Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung. Die Fähigkeit, sich in Kunden hineinzuversetzen und zu verstehen, wie sich ihr Kaufverhalten verändert hat, war noch nie so wichtig wie heute. UserTesting, ein führender Anbieter von On-Demand-Erkenntnissen für Menschen, hat heute mehrere neue Funktionen angekündigt, mit denen Unternehmen die sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Kunden erfüllen können. Es gibt mehr Testtypen, mit denen sie besser verstehen, wie sie Informationen organisieren und priorisieren und Erfahrungen interpretieren.

