Muehlhan will sich aus Öl- und Gasbranche zurück ziehen

Muehlhan wird sich aus den Aktivitäten mit der Öl- und Gasbranche zurück ziehen. Man plane den Verkauf der entsprechenden Aktivitäten und wolle sich „zukünftig ausschließlich auf diejenigen Geschäftsfelder konzentrieren, in denen die Gruppe eine marktführende Position besitzt”, kündigt Muehlhan am Mittwoch an. Damit wird das Unternehmen zukünftig noch in den Bereichen Offshore-Windkraft, dem Schiffsmarkt sowie dem ...