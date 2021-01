KSB Konzern veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2020

Frankenthal (ots) -



- KSB sehr zufrieden mit dem Abschluss des Corona-Jahres

- EBIT verbessert sich im zweiten Halbjahr deutlich

- Nettofinanzposition weiter gesteigert



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 war die Geschäftsentwicklung des

Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB wesentlich durch die

Corona-Pandemie geprägt. Deshalb liegen die vorläufigen Zahlen für

Auftragseingang, Umsatz und EBIT unter den starken Vorjahreswerten.

Erfreulicherweise setzte sich im 4. Quartal die positive Entwicklung seit

Jahresmitte weiter fort. Dadurch verbesserten sich Umsatz und EBIT im zweiten

Halbjahr deutlich gegenüber den ersten sechs Monaten. Angesichts der

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das Unternehmen mit der

Geschäftsentwicklung insgesamt sehr zufrieden.





KSB hat im Geschäftsjahr 2020 Auftragseingänge in Höhe von 2.143 Mio. EUR (-12,6 %) erzielt. Der Rückgang um 310 Mio. EUR ist insbesondere auf dieAuswirkungen der Corona-Pandemie sowie in Höhe von 82 Mio. EUR auf negativeWährungseinflüsse zurückzuführen. Der Umsatz ging um 175 Mio. EUR (- 7,3 %) auf2.208 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 2.383 Mio. EUR). Bedingt durch den geringerenUmsatz sank auch das EBIT. Allerdings wurde durch die frühzeitig eingeleitetenSparmaßnahmen sowie den stärkeren Umsatz in der zweiten Jahreshälfte einedeutliche Ergebnissteigerung gegenüber den ersten beiden Quartalen erzielt. KSBerwartet ein vorläufiges EBIT zwischen 67 Mio. EUR und 71 Mio. EUR (Vorjahr:113,6 Mio. EUR). Darin sind bereits Sondereffekte in Form von Wertminderungenauf Geschäfts- oder Firmenwerte in einer vorläufigen Höhe von 11 Mio. EURberücksichtigt.Die Ergebnissteigerung sowie ein stringentes Working-Capital-Management führtenzu einer Erhöhung der Nettofinanzposition gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 59Mio. EUR auf 305 Mio. EUR.Der Rückgang im Auftragseingang wirkte sich prozentual am stärksten in denRegionen Mittlerer Osten / Afrika / Russland, Amerika und Asien / Pazifik aus.In China konnte der Rückgang des ersten Halbjahres im zweiten Halbjahr nahezuvollständig ausgeglichen werden. Die umsatzstärkste Region Europa verzeichneteeinen um 9,7 % geringeren Auftragseingang.Die drei Segmente Pumpen, Armaturen und Service sind nahezu im gleichen Umfangvom Rückgang betroffen.Der Umsatz ist im Segment Pumpen mit - 6,0 % am geringsten betroffen. Gründehierfür waren ein guter Auftragsbestand und langlaufende Projekte. Im SegmentArmaturen betrug der Rückgang 7,9 % und im Segment Service 11,4 %. Der Rückgangder Serviceumsätze war in Höhe von 38 Mio. EUR durch die Veräußerung vonfranzösischen Servicegesellschaften im Verlaufe des Jahres 2020 sowie durchverschobene Serviceaufträge infolge der Pandemie beeinflusst."Dank eines guten Auftragsbestandes, eines sehr guten zweiten Halbjahres undunserer frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung sind wir mit demabgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt betrachtet sehr zufrieden. Durch unsereninternationalen Produktionsverbund waren wir stets lieferfähig, konnten dentemporären Ausfall einzelner Standorte kompensieren und so den Rückgangabfedern. Auch wenn der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr niedrigerausgefallen ist, haben wir einen guten Auftragsbestand und gehen davon aus, dasswir unser Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2021 deutlich steigern können.Unabhängig davon werden wir auch weiterhin die Auswirkungen der Pandemiesorgfältig beobachten und Kostensenkungsmaßnahmen konsequent fortsetzen, umunsere Ertragskraft weiter zu steigern. Zudem erwarten wir positive Effekte ausder im vergangenen Jahr eingeführten neuen Organisationsstruktur, mit der wirdeutlich marktorientierter aufgestellt sind", sagt Dr. Stephan Timmermann,Sprecher der KSB-Geschäftsleitung.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 mit rund 15.100Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,2 Mrd. EUR erzielt.