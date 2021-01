Köln (ots) -



- Ad Alliance gewinnt rund 1 Million Leser*innen zu ma Pressemedien 2020 II

hinzu

- DER SPIEGEL mit 5,15 Millionen Leser*innen

- STERN erreicht 4,95 Millionen Leser*innen

- rtv wächst auf 4,07 Millionen Leser*innen

- Food-Zeitschriften mit Wachstum: Chefkoch + 33 Prozent, Gewinne für ESSEN +

TRINKEN



Köln, 27. Januar 2021 - In der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien

2021 I der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erreicht die Ad

Alliance mit ihren Titeln 23,07 Millionen Leser*innen und gewinnt fast 1 Million

gegenüber der ma Pressemedien 2020 II hinzu. Damit erreicht das

Zeitschriften-Portfolio der Ad Alliance inmitten der Corona-Pandemie damit fast

ein Drittel (32,7%) der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland. Zwei der führenden

Angebote in der Gruppe "Aktuelle Zeitschriften/Magazine zum Zeitgeschehen" sind

DER SPIEGEL mit 5,15 Millionen Menschen und STERN mit 4,95 Millionen. Im Segment

der Programmzeitschriften erreicht rtv Zugewinne und kommt nunmehr auf 4,07

Millionen Leser*innen. Starkes Interesse generierten auch Wirtschaftsthemen: Die

beiden Magazine CAPITAL und MANAGER MAGAZIN bleiben exakt auf ihrem hohen Niveau

und erreichen erneut 670.000 Menschen beziehungsweise 590.000 Leser*innen.





Das Thema Kochen hat in Zeiten der Corona-Pandemie für viele Menschen anBedeutung stark zugenommen, so wird das Chefkoch Magazin mit einem sehr starkenZuwachs von 33 Prozent Lesermillionär und kommt auf exakt 1 Mio. Leser*innen.Das Magazin zu Europas größter Foodplattform erobert damit den zweiten Platz imSegment der Food-Zeitschriften. Unangefochten an der Spitze bleibt dort einmalmehr ESSEN + TRINKEN, das um rund 7 Prozent auf 1,26 Millionen Menschen wächst.Führendes Magazin in der Gruppe "Wissenschaft/Technik/Kultur" und größtesMonatsmagazin der ma ist einmal mehr GEO mit 2,33 Mio. DeutlicheReichweitengewinne erzielen in diesem Segment National Geograpic und P.M. miteinem Plus von jeweils 13 Prozent auf 1,46 Mio. bzw. auf 860.000 Menschen. DasReisemagazin GEO SAISON erreicht dank gesteigerter Reisesehnsucht höheresInteresse und kommt mit einem Plus von 7 Prozent auf 610.000 Menschen.Das People- und Lifestylemagazin GALA erreicht 2,53 Mio. Leser*innen, daswöchentliche Premium-Fashion-Magazin GRAZIA 300.000 Menschen. Mit Abstandführendes Angebot im Bereich 14-tägliche Frauenzeitschriften ist BRIGITTE mit1,90 Mio. Leser*innen. Erneut Reichweitengewinner im Bereich der monatlichenFrauenzeitschriften im Portfolio der Ad Alliance ist BARBARA mit einem Plus von4 Prozent und nun 750.000 Leser*innen. Im Segment Wohn-/Gartenzeitschriftenerreicht SCHÖNER WOHNEN 1,23 Mio., bei den Sportzeitschriften kommt 11 FREUNDEauf 820.000 Leser*innen.In der ma Pressemedien werden halbjährlich rollierend die Reichweiten von über150 Titeln, bestehend aus Zeitschriften, Wochenzeitungen und Supplements sowiedem Lesezirkel und Kino ermittelt. Die über 40.000 Interviews für die maPressemedien I wurden zwischen September 2019 bis zum August 2020 durchgeführt,also mit den deutlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die agma führt dieMedia-Analysen (ma) im Auftrag ihrer Mitglieder durch, zu denen auch die Verlageder Ad Alliance gehören.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für dieindividuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedientdamit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangebotenim Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner:Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip,SPIEGEL MEDIA, der rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietetAd Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio.Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich NativeAdvertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichenAusgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hinzur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von AdAlliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.