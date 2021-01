Randstad Studie zu Wettbewerbsfähigkeit deutscher und französischer Industrieunternehmen

Die Widerstandskraft ganzer Industrien und Branchen steht in der Corona-Pandemie auf dem Prüfstand. Eine Randstad Studie zeigt: Sowohl die deutsche als auch die französische Industrie sind gut aufgestellt. Einen enormen Beitrag dazu leisten in deutschen Industriebetrieben vor allem Arbeitnehmer.

Eine aktuelle Randstad Studie bescheinigt den Industrien in Deutschland und Frankreich eine hohe Belastbarkeit. (Grafik: Randstad Germany)

Der Stresstest für die Wirtschaft hält an. Die Corona-Pandemie führt uns die Stärken und Schwächen unserer Wirtschaft und Gesellschaft vor Augen, erklärt Bundeskanzlerin Angela Merkel beim virtuellen Weltwirtschaftsforum 2021. Den Einsatz der Menschen nennt die Kanzlerin als größte Kraft Deutschlands bei der Bewältigung der Krise. Mangelnde Schnelligkeit und fehlende digitale Infrastrukturen zählen jedoch zu den Schwachpunkten, die es zu überwinden gilt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron betont, dass die Pandemie vor allem verdeutlicht, wie fragil Organisationen und Länder sein können. DochGermany wie ist die Situation in der deutschen und französischen Industrie?

Im Vergleich: Deutsche Industrieunternehmen widerstandsfähiger

Eine aktuelle Randstad Studie bescheinigt den Industrien beider Länder eine hohe Belastbarkeit. Dieses Ergebnis beruht auf der Ermittlung eines sogenannten Resilienz-Index, der fünf wichtige Säulen der Stabilität bemisst: das Niveau der Vorbereitung, Engagement der Arbeitnehmer, Wettbewerbsfähigkeit, Strategie und Innovation. Das Ergebnis: Die deutsche Industrie erzielt mit 81 von maximal 100 Punkten einen soliden Gesamtwert – und wird damit als widerstandsfähig eingestuft. Frankreich erreicht 74 Punkte und liegt damit knapp dahinter. „Die gesamte Bundesrepublik profitiert von der hohen Belastbarkeit deutscher Industrieunternehmen“, sagt Richard Jager, CEO von Randstad Deutschland. „Dass die Konjunkturprognosen für 2021 in Deutschland deutlich positiver ausfallen als erwartet, ist zu einem großen Teil der Industrie zu verdanken. Wie flexibel Unternehmen und vor allem Mitarbeiter die gesteigerten Anforderungen in der Corona-Krise handhaben, ist ausschlaggebend für den Erfolg. Was Arbeitnehmer hier leisten, verdient größten Respekt.“