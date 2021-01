Mit dem Anstieg auf 31,93 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn Hugo Boss kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 29,22 EUR ausgelotet. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Hugo Boss also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.