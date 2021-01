(neu: mehr Hintergrund, Aussagen aus der Analystenkonferenz, Aktienkurs aktualisiert)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie und Übernahmen haben beim Pharma- und Laborausrüster Sartorius für einen Wachstumsschub gesorgt. Das Jahr 2020 lief besser als erwartet, langfristig blickt der Konzern nun optimistischer in die Zukunft. Analysten fanden für das Zahlenwerk und die Prognose lobende Worte, die Aktie legte deutlich zu.

"In einem sehr intensiven und anspruchsvollen Umfeld haben wir das wachstumsstärkste Jahr der jüngeren Unternehmensgeschichte und gleichzeitig mehrere strategisch wichtige Akquisitionen realisieren können", sagte Unternehmenschef Joachim Kreuzburg am Mittwoch in Göttingen. Vor allem im Schlussquartal hätten beide Sparten reichlich Tempo gemacht. Dabei profitierte der Konzern von der stark gestiegenen Nachfrage durch Impfstoffhersteller.