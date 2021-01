New York 27.01.2021 - Die Kaffeekette Starbucks hat seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt. Trotz neuerlicher pandemie-bedingter Einschränkungen wurde der Gewinn leicht gesteigert.



Starbucks hat für das erste Geschäftsquartal, das am 27. Dezember endete, einen Umsatz von 6,75 Mrd. USD gemeldet. Im Vorfeld erwartet wurden rund 6,9 Mrd. USD.





Der Gewinn je Aktie betrug 0,61 USD, was über den Erwartungen von 0,55 Cents lag. Der Nettogewinn lag bei 622,2 Mio. USD bzw. 0,53 je Aktie. Vor einem Jahr lag der Gewinn noch bei 885,7 Mio. USD.Der Umsatz war um fünf Prozent gesunken, wobei die Umsätze in Läden gleicher Größe in den USA ebenfalls um fünf Prozent sanken. Die durchgeführten Transaktionen gingen um 19 Prozent zurück, der durchschnittliche Rechnungsbetrag stieg derweil um 17 Prozent.Der CEO Kevin Johnson bezeichnete das Quartal als „sehr stark“ und während die Nachfrage in den USA leicht sank, war in China, dem zweitgrößten Marktes des Unternehmens, ein Plus von fünf Prozent zu verzeichnen.Für das laufende Quartal geht Starbucks von einem Plus fünf bis zehn Prozent der Umsätze in den USA aus. Weiterhin wird ein Gewinn von 0,36 bis 0,41 USD je Aktie erwartet. Im Gesamtjahr 2021 wird ein Gewinn von 2,42 bis 2,62 USD je Aktie erwartet, womit die bisherige Prognose aufgebessert wurde.Der Boom von Energy Drinks weltweit ist auch Jahre nach dem Start von Red Bull und Monster Energy bemerkenswert. Raffiniertes Marketing und eine gewisse Omnipräsenz haben beide Unternehmen zu weltweit bekannten Marken werden lassen. Auch den Aktienmärkten ist dies nicht entgangen, wie die enorme Rally von Monster Energy zeigt. In zwanzig Jahren ist der Kurs der Aktie um fast 100.000 Prozent gestiegen.Raffiniertes Marketing dürfte auch die jüngste Profiteer-Empfehlung LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) zum Erfolg bringen und in die Fußstapfen von Monster Energy treten lassen. Das Unternehmen, das mit nur 9 Mio. CAD günstig bewertet ist, hat sich im August 2020 die nordamerikanischen Exklusivrechte für den Vertrieb von IRON ENERGY für fünf Jahre sichern können. Das Marketing dafür wird das Unternehmen zusammen mit Mike Tyson bestreiten, der ein spektakuläres Comeback im Ring feierte und nun Werbeträger auf jeder Dose IRON ENERGY ist.Quelle:www.leanlifehealth.comDer Markt für Energy Drinks dürfte in den nächsten Jahren um gut sieben Prozent wachsen und 2026 ein Volumen von 86 Mrd. USD erreichen. LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) will diesen Markt mit Kampfpreisen und prestigeträchtigen Werbeträgern erobern. In den USA wird der Vertrieb Anfang Januar 2021 beginnen, dann werden erste Lieferungen in New Jersey erwartet. Um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen wurden die Marketingprofis von The JET Collection ins Boot geholt. Die erfahrenen Berater sollen dazu beitragen, IRON ENERGY in mehr als 10.000 Convenience Stores und mehr als 1.800 Supermärkten verschiedener Ketten zu bringen. Als erstes sollen die Märkte in Texas, Nevada und Kalifornien für das Unternehmen geöffnet werden.Quelle:www.leanlifehealth.comUnd die Nachfrage in den USA ist offenbar größer als gedacht. Am 17. Dezember teilte LeanLife mit, dass man weitere Lieferungen von IRON ENERGY beim Lieferanten FoodCare Group in Polen geordert habe. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://yhoo.it/3oZ6lLSLeanLife hat am 29. Dezember 2020 bekanntgegeben, dass man die Verkaufs- und Marketingplanung für den Iron Energy Drink finalisiert habe. Das Unternehmen will mit Markenbotschafter Mike Tyson ins neue Jahr starten. CEO Stan Lis sagte, dass er zuversichtlich sei, Iron Energy zu einem der führenden Energy Drinks in Nordamerika machen zu können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2Lh6onSLean Life hat am 7. Januar mitgeteilt, dass man bei den zuständigen Behörden in Kanada Anträge für den Markteintritt gestellt habe. Der CEO Stan Lis teilte mit, dass man sich in den nächsten Monaten auf den US-Markt konzentrieren werde. Der Verkauf in Kanada solle zügig gestartet werden, solbald die behördlichen Anforderungen erfüllt sind und die Genehmigung erteilt wurde. Lesen Sie die gesamte Mitteilung hier:https://bit.ly/38oKw2TLeanLife teilte am 19. Januar mit, dass man in den USA eine Vertriebsvereinbarung mit Eclypse LLC vereinbart habe. Zur Förderung des Absatzes des Iron Energy Drinks wurden Meilensteinzahleungen bei Umsätzen von 10 Mio. USD und 20 Mio. USD vereinbart. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/39RhithNeben IRON ENERGY verfügt LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) auch über ein zweites Standbein. In den USA sind Produkte mit Omega-3 ein enorm wichtiger Markt. Wie LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) den Markt für Energy Drinks erobern will, lesen Sie hier:https://bit.ly/3mwG1HiHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von LeanLife Health Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens LeanLife Health Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischenDes Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!