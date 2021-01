Endor AG: CEO Thomas Jackermeier baut private Beteiligung am Unternehmen weiter aus

Landshut, 27. Januar 2021 - Thomas Jackermeier, CEO der Endor AG, hat seine Beteiligung an der Endor AG erhöht. Seinen bisherigen unmittelbaren und mittelbaren Anteilsbesitz samt Familie von rund 47 Prozent hat er demnach um ca. 3 Prozent ausgebaut und mittelbar über seine Beteiligungsgesellschaft Aktien im Gesamtvolumen von 7.725.000 € erworben. Der Erwerb erfolgte aus eigenen Mitteln und nicht im Rahmen von beispielsweise Optionsprogrammen.

Thomas Jackermeier, CEO der Endor AG: "Seit der Gründung der Endor AG im Jahr 1997 war ich von der Ausrichtung und dem Produktangebot und unserem Wachstumskurs zu 100 Prozent überzeugt. Seitdem haben wir große Fortschritte erzielt, das Unternehmen ist gewachsen und hat sich weltweit in den entsprechenden Produktsegmenten einen Namen gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam im Team auch von dem zukünftigen Wachstum unserer Branche, insbesondere im Bereich Simracing, stark profitieren werden. Daher war es mir persönlich sehr wichtig, meine Beteiligung weiter auszubauen und erwäge auch, den Anteil kurzfristig noch weiter zu steigern."



Über die Endor AG



Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien.

Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 136 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 195 Personen für Endor tätig. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 39 Millionen Euro.



