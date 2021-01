JPMorgan Chase gründet in Großbritannien digitale Bank für Privatkunden

Wie JPMorgan Chase (NYSE: JPM) heute bekannt gab, wird das Unternehmen Privatkunden in Großbritannien in den kommenden Monaten mit der Einführung einer digitalen Privatkundenbank eine völlig neue Banklösung anbieten. Unter der Marke „Chase“ wird die Bank Produkte und Funktionen anbieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden in Großbritannien zugeschnitten sind. Diese werden über eine innovative mobile App bereitgestellt.

„Wir von Chase siedeln uns in Großbritannien an, weil wir unseren Kunden ein neues Bankangebot unterbreiten möchten, das es ihnen ermöglicht, einen einfach zu handhabenden, außergewöhnlichen Bankservice zu nutzen, der auf dem bedeutenden Leistungsvermögen von JPMorgan Chase basiert“, so Gordon Smith, CEO des Unternehmensbereichs Consumer & Community Banking und Co-President von JPMorgan Chase. „In Großbritannien ist das Privatkundengeschäft im Banksektor ein dynamischer, hart umkämpfter Markt. Deshalb haben wir diese Bank von Grund auf neu konzipiert, um sie speziell auf die Bedürfnisse der hiesigen Kunden zuzuschneiden.“