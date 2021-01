Disclaimer

Fluorspar Dieses kritische Mineral hat den Flow Bevor Ares Strategic Mining Inc. im August letzten Jahres die Ergebnisse des allerersten Bohrprogramms auf seinem Lost Sheep Projekt in Utah veröffentlichte, wurden die Aktie an der kanadischen TSX Venture Exchange bei $0,10 gehandelt. Unterstützt durch einen starken Newsflow in den letzten Monaten, schloss der Aktienkurs gestern bei $0,60. Heute gab Ares die lang erwarteten Laborergebnisse seines Phase-2-Bohrprogramms zur Abgrenzung weiterer Abbauziele bekannt, mit dem Ergebnis: “Größere mineralisierte Fluorspar-Breiten und gleichbleibende Gehalte im Vergleich zum ersten Bohrprogramm”. Basierend auf den heutigen Ergebnissen kann “Ares nun den Minenplan und die technischen Arbeiten abschließen, um in die Bauphase des Projekts überzugehen”.