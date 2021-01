Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Schluss Verluste - Anleger gehen vor US-Zinsentscheid in Deckung Nach dem schwankenden Wochenstart mit Verlusten am Montag und Gewinnen am Dienstag haben an Europas Börsen nun wieder die Pessimisten das Zepter in die Hand genommen. Anleger gingen dabei am Mittwoch kurz vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid …