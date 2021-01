WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit klaren Abschlägen geschlossen. Der Leitindex ATX gab um 1,33 Prozent auf 2909,96 Einheiten ab. Damit ging in Wien das Wechselspiel weiter, nach starken Verlusten zum Wochenauftakt und Gewinnen am Dienstag. Zur Wochenmitte gab es international eine schwache Anlegerstimmung zu sehen, welche auch den heimischen Aktienmarkt belastet hat.

In Wien rutschten die Titel von FACC um 10,7 Prozent tiefer und markierten damit das untere Ende der Kursliste. An den vergangenen Handelstagen hatten die Titel des Luftfahrtzulieferers noch klar an Höhe gewonnen.