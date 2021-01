Europäische Arzneimittelagentur genehmigt GBTs Antrag auf Marktzulassung für Oxbryta (Voxelotor) zur Behandlung hämolytischer Anämie bei Sichelzellkrankheit

„Die Sichelzellkrankheit hat verheerende Auswirkungen auf das Leben der Patienten und ihrer Familien, einschließlich schwerer und lebensbedrohlicher Komplikationen, die zu Organschäden und frühem Tod führen können“, so Ted W. Love, M.D., President und Chief Executive Officer von GBT. „Trotz dieses überwältigenden Bedarfs gibt es derzeit keine zugelassenen Therapien in Europa, die das Potenzial haben, den Verlauf der Krankheit zu verändern. Wir freuen uns darauf, mit der EMA zusammenzuarbeiten, um unser Ziel zu erreichen, die erste Behandlung für hämolytische Anämie bei Sichelzellkrankheit so schnell wie möglich für europäische Patienten zur Verfügung zu stellen.

Der MAA-Antrag basiert auf Daten aus der Phase-III-Studie HOPE (Hemoglobin Oxygen Affinity Modulation to Inhibit HbS PolymErization) und der Phase-II-Studie HOPE-KIDS 1. Beide Studien rekrutierten Patienten an klinischen Prüfzentren in Europa. Die HOPE-Studie erreichte ihren primären Endpunkt einer Verbesserung des Hämoglobinspiegels (Hb) um mehr als 1 g/dl nach 24 Wochen mit signifikanten Verbesserungen der Hämolysemarker bei indirektem Bilirubin und des Retikulozyten-Anteils.5 Die häufigsten Nebenwirkungen, die in der HOPE-Studie nach 24 Wochen bei ≥ 10 % der mit Oxbryta behandelten Patienten mit einer Differenz von > 3 % im Vergleich zu Placebo berichtet wurden, waren Kopfschmerzen (26 % zu 22 %), Durchfall (20 % zu 10 %), Bauchschmerzen (19 % zu 13 %), Übelkeit (17 % zu 10 %), Ermüdung (14 % zu 10 %), Hautausschlag (14 % zu 10 %) und Fieber (12 % zu 7 %).6