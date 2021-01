Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG platziert Pflichtwandelschuldverschreibung in voller Höhe von EUR 5,5 Mio.

Berlin, 27. Januar 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute die Platzierung der nachrangigen Pflichtwandelschuld-verschreibung, deren Ausgabe der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 7. Januar 2021 beschlossen hat, erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde die Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 5.500.000,00 in voller Höhe platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus 500.000 Teilschuldverschreibungen, die in 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Der Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe der Pflichtwandelschuldverschreibung beträgt EUR 5,5 Mio.

Die vollständigen Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Epigenomics AG unter www.epigenomics.com/de/wandelanleihe/ verfügbar.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S. persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.