Echte Modernisierung des Patentrechts wagen und digitale Märkte stärken / Gemeinsame Pressemitteilung von Patentverein und Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

Bodenheim / Berlin (ots) - Die notwendige und geplante Modernisierung des

Patentrechts wurde heute in erster Lesung im Deutschen Bundestag beraten. Im

Mittelpunkt der Debatte steht die mit dem Regierungsentwurf vorgeschlagene

Relativierung des Unterlassungsanspruchs. Diesbezüglich stehen sich vor allem in

der Großindustrie ein befürwortendes und ein ablehnendes Lager gegenüber.



Tatsächlich krankt das aktuelle deutsche Patentrechtssystem jedoch vor allem an

der Möglichkeit, auch zweifelhafte Patente von geringer Qualität effektiv

durchzusetzen und an der ausufernden Patentierung softwarebezogener Lösungen.







PatMoG) geht Fehlsteuerungen nur halbherzig an. Die beiden Mittelstandsverbände

Patentverein und BITMi begrüßen die mit dem Entwurf angestrebte bessere

Verzahnung und Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren,

fordern aber darüber hinaus eine wirkungsvolle Modernisierung durch

Regelaussetzung des Verletzungsprozesses und einen klaren Ausschluss von

softwarebezogenen Patenten. Diese beiden Maßnahmen würden einen Großteil der

problematischen Fälle bei der Durchsetzung von patentrechtlichen

Unterlassungsansprüchen ausschließen und die Missbrauchsgefahr von Patenten

entschärfen.



"Die neue Gesetzgebung muss der Trennung von zwei unabhängigen Gerichtsbarkeiten

ein Ende setzen", fordert Dr. Heiner Flocke, Vorstand des Patentvereins : "Der

geplante Hinweisbeschluss durch das Patentgericht zur Validität eines

Streitpatents sollte Zeitvorgaben genügen und im Verletzungsverfahren gewürdigt

werden. Bei zweifelhafter Validität sollte die Aussetzung der

Verletzungsentscheidung zum Regelfall gemacht werden, um eine Verurteilung auf

Basis später widerrufener und damit rechtswidriger Patente zu verhindern."



Aus Sicht der beiden Mittelstandsverbände bedarf jedoch nicht nur das

Patentprozessrecht Reformen, sondern auch das materielle Patentrecht. In diesem

Zusammenhang fordern die Verbände seit Jahren einen klaren Ausschluss

softwarebezogener Patente und eine Schutzschirmklausel für die

Softwarewirtschaft, die eine Durchsetzung bestehender Softwarepatente wirksam

verhindert. Mit ihrer Stellungnahme geben sie dem Gesetzgeber auch diesbezüglich

einen Regelungsentwurf an die Hand, der unmittelbar in den Regierungsentwurf

aufgenommen werden kann.



Dr. Oliver Grün, Präsident des BITMi , ordnet die Gesetzgebungsinitiative wie

folgt ein: "Wir fordern eine echte Modernisierung des Patentrechts, die sich von

den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts löst. Das Patenrecht ist nicht für

Software und digitale Märkte geschaffen. Die Softwarewirtschaft und

Digitalisierung müssen durch eine lange überfällige Herausnahme von Software aus

dem Patentrecht zu Gunsten des Urheberrechts und die Einführung einer

Schutzschirmklausel für Software geschützt und gefördert werden. Mit der

Schutzschirmklausel soll sichergestellt werden, dass ein Computerprogramm

grundsätzlich weder direkt noch mittelbar Objekt eines patentrechtlichen Verbots

sein kann. Die damit bewirkte eindeutige Zuordnung von Software zum Urheberrecht

wird den IT-Mittelstand stärken und die Digitalisierung von Rechtsunsicherheit

befreien."



Pressekontakt:



Pressesprecherin Patentverein e.V.

Ulrike Propach Unter den Linden 10, 10117 Berlin

Mobil +49 178 41 55 391 E-Mail: mailto:ulrike@propach.biz





BITMi Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

Pascalstraße 6, 52076 Aachen

mailto:lisa.ehrentraut@bitmi.de Tel. +49 241 / 189 05 58



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78009/4823522

OTS: Patentverein.de e.V.





Der vorliegende Gesetzesentwurf zum 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz (2.PatMoG) geht Fehlsteuerungen nur halbherzig an. Die beiden MittelstandsverbändePatentverein und BITMi begrüßen die mit dem Entwurf angestrebte bessereVerzahnung und Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren,fordern aber darüber hinaus eine wirkungsvolle Modernisierung durchRegelaussetzung des Verletzungsprozesses und einen klaren Ausschluss vonsoftwarebezogenen Patenten. Diese beiden Maßnahmen würden einen Großteil derproblematischen Fälle bei der Durchsetzung von patentrechtlichenUnterlassungsansprüchen ausschließen und die Missbrauchsgefahr von Patentenentschärfen."Die neue Gesetzgebung muss der Trennung von zwei unabhängigen Gerichtsbarkeitenein Ende setzen", fordert Dr. Heiner Flocke, Vorstand des Patentvereins : "Dergeplante Hinweisbeschluss durch das Patentgericht zur Validität einesStreitpatents sollte Zeitvorgaben genügen und im Verletzungsverfahren gewürdigtwerden. Bei zweifelhafter Validität sollte die Aussetzung derVerletzungsentscheidung zum Regelfall gemacht werden, um eine Verurteilung aufBasis später widerrufener und damit rechtswidriger Patente zu verhindern."Aus Sicht der beiden Mittelstandsverbände bedarf jedoch nicht nur dasPatentprozessrecht Reformen, sondern auch das materielle Patentrecht. In diesemZusammenhang fordern die Verbände seit Jahren einen klaren Ausschlusssoftwarebezogener Patente und eine Schutzschirmklausel für dieSoftwarewirtschaft, die eine Durchsetzung bestehender Softwarepatente wirksamverhindert. Mit ihrer Stellungnahme geben sie dem Gesetzgeber auch diesbezüglicheinen Regelungsentwurf an die Hand, der unmittelbar in den Regierungsentwurfaufgenommen werden kann.Dr. Oliver Grün, Präsident des BITMi , ordnet die Gesetzgebungsinitiative wiefolgt ein: "Wir fordern eine echte Modernisierung des Patentrechts, die sich vonden Vorstellungen des 19. Jahrhunderts löst. Das Patenrecht ist nicht fürSoftware und digitale Märkte geschaffen. Die Softwarewirtschaft undDigitalisierung müssen durch eine lange überfällige Herausnahme von Software ausdem Patentrecht zu Gunsten des Urheberrechts und die Einführung einerSchutzschirmklausel für Software geschützt und gefördert werden. Mit derSchutzschirmklausel soll sichergestellt werden, dass ein Computerprogrammgrundsätzlich weder direkt noch mittelbar Objekt eines patentrechtlichen Verbotssein kann. Die damit bewirkte eindeutige Zuordnung von Software zum Urheberrechtwird den IT-Mittelstand stärken und die Digitalisierung von Rechtsunsicherheitbefreien."Pressekontakt:Pressesprecherin Patentverein e.V.Ulrike Propach Unter den Linden 10, 10117 BerlinMobil +49 178 41 55 391 E-Mail: mailto:ulrike@propach.bizBITMi Bundesverband IT-Mittelstand e.V.Pascalstraße 6, 52076 Aachenmailto:lisa.ehrentraut@bitmi.de Tel. +49 241 / 189 05 58Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78009/4823522OTS: Patentverein.de e.V.