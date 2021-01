NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel unter Druck geblieben. Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten die Gemeinschaftswährung belastet. Der Zinsentscheid der US-Notenbank trieb den Kurs noch etwas weiter nach unten. Die Fed setzt in der Corona-Pandemie ihre extrem lockere Geldpolitik fort.

Zuletzt wurde der Euro mit 1,2104 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch bei 1,2160 Dollar notiert. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,2114 (Dienstag: 1,2143) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8254 (0,8235) Euro.