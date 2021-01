S&P 500 unter 3.800 Punkten Gastautor: Ingmar Königshofen | 27.01.2021, 15:45 | 57 | 0 | 0 27.01.2021, 15:45 | Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich weiterhin eine Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung an. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben bleibt weiterhin unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der Index wieder nach unten abdreht und ein Abwärtskorrektur einleitet. Anzumerken ist außerdem, dass die US-Profis (Commercials) ihre Short-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich ausgebaut haben, wie aus dem jüngsten CoT-Report hervorgeht." Diese Annahme ist soweit aufgegangen. Das Kursziel der laufenden Abwärtsbewegung könnte nun die untere Trendkanalbegrenzung im Bereich von 3.740 Punkten sein. Solange der S&P 500 nun unter dem 10er-EMA bei aktuell 3.820 Punkten notiert, ist mit direkt weiter fallenden Kursen zu rechnen. Der Stopp der Short-Position wird auf Einstand nachgezogen. Trading-Strategie: 1. Short-Position im oberen Trendkanalbereich um 3.850 Punkte eröffnet. Stopp bei 3.900 Punkten auf Einstand nachziehen. Kursziel bei 3.710 Punkten. S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Strategie für steigende Kurse WKN: DFJ7HY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,76 - 6,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.960,00 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 2.960,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.780,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,60 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de Strategie für fallende Kurse WKN: DFX0R0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,67 - 1,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.980,00 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.980,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.780,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.710,00 Punkte Hebel: 18,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de



