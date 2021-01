ONWARD gab heute die Publikation einer Studie in der Fachzeitschrift Nature bekannt, in der festgestellt wird, dass eine gezielte elektrische Rückenmarkstimulation den Blutdruck bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen stabilisiert.

„Eine ernste und unterschätzte Folge von Rückenmarksverletzungen ist instabiler Blutdruck, was verheerende Folgen für die Lebensqualität haben und lebensbedrohlich sein kann. Leider gibt es keine wirksamen Therapien für instabilen Blutdruck nach einer Rückenmarksverletzung“, so Dr. Aaron Phillips, PhD, Mitglied des Hotchkiss Brain Institute und des Libin Cardiovascular Institute an der Cumming School of Medicine (CSM) und leitender Co-Autor der Studie. „Wir haben die erste Plattform geschaffen, um die Mechanismen zu verstehen, warum nach einer Rückenmarksverletzung Blutdruckinstabilität auftritt. Dies ermöglichte es uns, eine neue, innovative Lösung zu entwickeln.“