SMMT - Britische Automobilproduktion geht im Jahr 2020 um 29,3% zurück, da Coronavirus die Branche ausbremst

- Die Produktion für die Märkte in Großbritannien und Übersee geht um 30,4% bzw. 29,1% zurück, aber mehr als acht von zehn Fahrzeuge gehen immer noch ins Ausland.

- Der jüngste unabhängige Ausblick prognostiziert, dass die Autoproduktion im Jahr 2021 eine Million Einheiten erreichen wird, aber vieles hängt von der Erholung nach der Coronakrise, dem Vertrauen des Marktes und den neuen Regeln auf der anderen Seite des Kanals ab.

LONDON, 27. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die britische Autoproduktion ist im Jahr 2020 um 29,3% auf 920.928 Einheiten gesunken, wie aus den heute veröffentlichten Zahlen der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) hervorgeht. Im Dezember sank die Produktion um -2,3% auf 71.403, wobei einige Firmen von Grenzschließungen und damit von Lieferproblemen für ihre Teile betroffen waren. Dies war der Abschluss eines „annis horribilis" für die britischen Automobilhersteller, des schlimmsten Jahres seit 1984, wobei die Pandemie hauptverantwortlich für den Rückgang war.[1] Die Fertigung konnte das ganze Jahr 2020 hindurch nicht normal stattfinden, durch Schließungen und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung war die Fabrikproduktion eingeschränkt, die Brexit-Unsicherheit dauerte bis Heiligabend an und wichtige Exportmärkte verzeichneten eine gedrückte Nachfrage.

Die Produktion für den Export fiel um 29,1% auf 749.038 Einheiten, während die Produktion für Inlandsverbraucher ebenfalls im zweistelligen Bereich, um 30,4% auf 171.890 fiel. Selbst inmitten der globalen Pandemie war der Export weiterhin der treibende Faktor für die britische Automobilproduktion, da mehr als acht von zehn produzierten Autos nach Übersee verschifft wurden. Die EU blieb mit einem Anteil von 53,5 % das Hauptexportziel des Vereinigten Königreichs, obwohl die Stückzahlen um 30,8 % auf 400.460 Einheiten zurückgingen. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, Zölle mit Europa zu vermeiden.

Der Handel mit den meisten anderen wichtigen Exportpartnern Großbritanniens ging aufgrund der schwierigen Marktbedingungen infolge der Pandemie zurück. Die Lieferungen in die USA, nach Japan und Australien gingen jeweils um 33,7%, 21,6% bzw. 21,8% zurück. Die Exporte nach China stiegen jedoch um 2,3 %, und auch die Exporte nach Südkorea und Taiwan stiegen um 3,6 % bzw. 16,7 %, da diese Nationen einen anderen Umgang mit der Coronakrise pflegten.