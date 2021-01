C3 AI erfindet mit der Einführung von C3 AI Ex Machina die No-Code-KI neu

C3 AI Ex Machina ist die einzige End-to-End-Lösung im Bereich Predictive Analytics, die Einzelpersonen, Teams und Unternehmen Folgendes ermöglicht:

Schnelles und flexibles Zugreifen auf und Aufbereiten von Petabytes an unterschiedlichen Daten mit vorgefertigten Konnektoren zu Datenquellen wie Snowflake, S3, ADLS, Databricks und mehr.

Erstellen und verwalten von KI-Modellen, ohne Code schreiben zu müssen , mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, die von leistungsstarkem AutoML unterstützt wird.

Steigern der unternehmensweiten Ergebnisse durch nahtlose Freigabe von prädiktiven Erkenntnissen für Unternehmenssysteme oder kundenspezifische Geschäftsanwendungen.

Skalieren von Cloud-Ressourcen je nach Bedarf in einer modernen, Cloud-nativen Anwendung, wobei nur für die genutzten Ressourcen bezahlt wird.

Mit Zuversicht wachsen durch die Integration und Erweiterung der „C3 AI"-Suite, der Plattform, die Milliarden von KI-Prognosen für die größten Unternehmen der Welt liefert.

Die Datenanalysten von Con Edison nutzen C3 AI Ex Machina, um fehlerhafte Zähler nahezu in Echtzeit zu identifizieren und so einen erheblichen Geschäftswert zu erzielen. „C3 AI Ex Machina ermöglicht es unseren Analysten, alle unsere Daten auf einfache Weise nutzbar zu machen und Zuverlässigkeits- und Sicherheitsrisiken zu bewerten. Unsere „AMI Operations“-Gruppe hat kürzlich C3 AI Ex Machina eingesetzt, um Vorhersagemodelle zu erstellen, die gefährdete Stromzähler mit dem Risiko einer Überhitzung identifizieren. Durch den Einsatz von C3 AI Ex Machina sind unsere Business-Analysten nun in der Lage, Risikobewertungen nahezu in Echtzeit zu bewerten und sofort priorisierte Feldinspektionen zu planen“, sagte Chris Brownlee, Department Manager bei Con Edison. „C3 AI Ex Machina hat unsere Fähigkeit, Machine-Learning-Modelle zu erstellen und einzusetzen, um Anwendungsfälle zur proaktiven Identifizierung von Risiken zu adressieren und unseren Kunden einen sichereren und zuverlässigeren Service zu bieten, drastisch vereinfacht und vorangetrieben.“