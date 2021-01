Coty meldet Konsolidierung des Duftherstellungsbetriebs und geplante Schließung des Unternehmensstandorts in Köln, Deutschland

Coty Inc. (NYSE: COTY), eines der weltweit führenden Unternehmen der Beauty-Branche, gab heute die geplante Schließung eines seiner Produktionsstandorte in Köln (Deutschland) bekannt. Die Schließung erfolgt zu einem Zeitpunkt, wenn Coty den globalen Duftherstellungsbetrieb konsolidiert.

Am Standort in Köln sind derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt und wird eine Vielzahl an Parfümerieprodukten hergestellt. Die Schließung erfolgt phasenweise. Ihr geht der Abschluss aller entsprechender Rechtsverfahren voraus und sie wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein.