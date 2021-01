Casio bringt die DERMOCAMERA(TM) auf den Markt, mit der Dermatologen Nah- und Normalaufnahmen von betroffenen Bereichen mit einem einzigen Gerät machen können

Tokio (ots/PRNewswire) - Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt



PC-Software für die Verwaltung der aufgenommenen Bilder und leichtes Dermatoskop

für die Beobachtung größerer Hautareale in Vorbereitung



Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die bevorstehende Markteinführung der

DZ-D100 DERMOCAMERA an, die sowohl Nahaufnahmen, bei denen das Objektiv direkt

die Haut berührt, als auch normale Aufnahmen mit einer einzigen Kamera

ermöglicht. Das neue Produkt wurde in Zusammenarbeit von Casio mit der

Universität Chiba entwickelt. Gleichzeitig bringt Casio den D'z IMAGE Viewer auf

den Markt, eine mit der Shinshu Universität entwickelte PC-Softwareanwendung,

die die Verwaltung der aufgenommenen Bilder erleichtert, sowie das leichte

Dermatoskop DZ-S50, das mit einem Objektiv mit 40,5 mm Durchmesser und breiter

Öffnung ausgestattet ist, das die Beobachtung größerer Hautareale erleichtert

und mit der Chiba Universität entwickelt wurde.







des betroffenen Bereichs mit einer handelsüblichen Kamera zu machen, die mit

einem speziellen externen Objektiv ausgestattet war, was die Kamera groß und

schwer machte. Außerdem erforderte das Aufnehmen gewöhnlicher Aufnahmen Zeit und

Mühe, einschließlich der Notwendigkeit, Objektive zu wechseln oder zwei separate

Kameras zu verwenden.



Durch die Nutzung der leistungsstarken Kameratechnologie von Casio und des

Wissens von erfahrenen Dermatologen liefert die DZ-D100 genau das, was

Dermatologen wünschen - Nahaufnahmen zur Bestätigung der Farbe und Struktur

einer Läsion sowie Aufnahmen des betroffenen Bereichs, einschließlich des

Bereichs um die Läsion herum zur Bestätigung ihrer Position - und das alles mit

einer einzigen kompakten, leichten Kamera.



Die DZ-D100 macht die polarisierten Aufnahmen, die benötigt werden, um Farbe und

Struktur im Inneren der Haut zu bestätigen, unpolarisierte Aufnahmen, um die

Läsion auf der Hautoberfläche zu erfassen, und UV*-Aufnahmen, die die Ränder

deutlich zeigen, einschließlich versteckter Flecken und unscharfer Muttermale

mit einem einzigen Klick auf den Auslöser. Da jedes Bild aus dem gleichen Winkel

aufgenommen werden kann, ist es für den Vergleich und die Überprüfung nützlich.



* UV-Aufnahmen verwenden sicheres Licht mit einer Wellenlänge von 405 nm.





Die aufgenommenen Bilder können auch automatisch auf einen PC übertragen werden,

indem die DZ-D100 über WLAN mit der Bildmanagement-Software D'z IMAGE Viewer

verbunden wird. Bilder, die mit einer eingegebenen ID aufgenommen wurden, werden

automatisch nach der jeweiligen ID sortiert, was eine umständliche

Ordnersortierung überflüssig macht. Darüber hinaus kann bei Nahaufnahmen eine Seite 2 ► Seite 1 von 2



