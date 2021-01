Der Kampf des Goldpreises um die 200-Tage-Linie ist noch nicht entschieden.

Es ist ebenso wahrscheinlich, dass diese Linie hält und der Goldpreis nach oben ausbricht, wie dass dieser Bereich um die 200-Tage-Linie nicht hält und der Goldpreis noch einmal in Richtung 1.800,- USD je Feinunze abtaucht. So oder so, die langfristigen Fundamentaldaten sprechen nach wie vor für Gold und Goldinvestments! Davon relativ unbeeindruckt kann der Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater sein, der sich aufgrund seiner Umstrukturierungen besser denn je präsentiert!

Sehr zufrieden kann der südafrikanische Gold- und PGM-Metall-Produzent Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / NYSE: SBLG) sogar auf das pandemiebedingt schwierige Jahr 2020 zurückblicken! Eine Schippe drauf legte das Unternehmen sogar noch im 2. Halbjahr 2020 in dem es trotz der fortlaufenden Implementierung und unter Einhaltung der COVID-19-Protokolle Produktionstechnisch noch einmal richtig nach oben ging.

Im Detail übertraf die Poly-Gruppen-Metall (‚PGM‘)-Produktion der südafrikanischen Betriebe mit 1,58 Mio. 4E-Unzen sogar das selbst gesteckte Ziel von 1,35 - 1,45 Mio. 4E-Unzen Jahresproduktion. Eine Steigerung von 9 %, wobei die ‚PGM‘-Produktion von 918.678 4E Unzen für das 2. Halbjahr 2020 sogar um 40 % höher ausfiel als für das erste.

Das sagt Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater

„Wir halten uns weiterhin an strenge COVID-19-Protokolle in den Betrieben, da Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter oberstes Gebot bleiben wird. Wenn keine unerwarteten Störungen auftreten, ist der Konzern entsprechend gut positioniert, um für 2021 ein deutlich konstanteres und nochmals wesentlich besseres Betriebsergebnis zu erzielen.“

Die abgebaute PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 603.066 2E-oz für das Jahr 2020 geringfügig unter der Prognose von 620.000 - 650.000 2E-oz, was allerdings in erster Linie auf die Auswirkungen der COVID-19-Infektionsspitzen in den Betrieben im vierten Quartal 2020 in Montana zurückzuführen ist. Dies fiel aber nicht groß ins Gewicht, da trotz der COVID-19-Störungen die Produktion im 2. Halbjahr 2020 mit 305.326 2E-oz um immerhin 3 % höher ausfiel als im 1. Halbjahr, wobei sich der Produktionstrend im Laufe des Jahres weiter verbesserte.

Die Produktion der Südafrika-Gold-Betriebe (ohne ‚DRDGOLD‘) lag mit 25.192 kg, bzw. 809.941 oz ebenfalls rund 3 % über der eigenen Prognose von 23.500 - 24.500 kg, bzw. 756.000 oz - 788.000 oz, wobei die Produktion von 12.638 kg (406.321 oz) im 2. Halbjahr 2020 um ausgezeichnete 48 % höher ausfiel als im ersten Halbjahr 2020.

Neues Personal in der Geschäftsführung

Darüber hinaus nahm das Management einige Änderungen an der Unternehmensstruktur vor, die zur Effizienzsteigerung und einer besseren strategischen Ausrichtung beitragen werden. Neal Froneman, CEO des Konzerns ist zuversichtlich,

„dass diese Änderungen im Führungsteam die Fähigkeit zur Wertschöpfung weiter stärken werden, wenn wir unsere strategische Absicht umsetzen, im gesamten Konzern operative Exzellenz sicherzustellen“, und ergänzte: „der organisatorische Übergang ist bereits im Gange und ich freue mich darauf, zu gegebener Zeit weitere Klarheit zu schaffen.“

Die Personalveränderungen im Einzelnen

Demnach wurde Richard Stewart, derzeit Executive Vice President (EVP) Business Development (Geschäftsentwicklung) wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum Group COO befördert. Er trat dem Konzern im Jahr 2014 bei und war maßgeblich an der Umsetzung der externen Wachstums- und Geschäftsentwicklungsstrategien beteiligt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbausektor und hat einen Doktortitel in Geologie.

In Folge übernimmt Laurent Charbonnier die Rolle des EVP Business Development. Charbonnier verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und hat kürzlich seine Position als Managing Director und Global Head of Metals & Mining für HSBC aufgegeben, die er in den letzten acht Jahren innehatte. Er war leitender Berater von Sibanye-Stillwater bei den Akquisitionen von ‚Aquarius Platinum‘, ‚Rustenburg‘, ‚Stillwater‘ und ‚Lonmin‘ und den damit verbundenen Finanzierungen.

Nach dem Tod von Chris Bateman am 6. September 2020 wurde Wayne Robinson zum Executive Vice Präsident der südafrikanischen PGM-Betriebe in Montana ernannt. Robinson ist seit mehr als 25 Jahren im südafrikanischen Gold- und Platinbergbau tätig.

Der am 16. Januar 2021 verstorbene Executive Vice Präsident und Leiter der Goldoperationen der Südafrika-Gruppe, Shadwick Bessit, wurde einstweilen durch William Osae ersetzt, um die betriebliche Kontinuität und deren anhaltenden Fokus auf eine sichere Produktion weiterhin zu gewährleisten.

Fazit:

Die guten Produktionszahlen in Verbindung mit der strategischen und personellen Neuausrichtung lässt den Konzern in eine äußerst stabile Zukunft blicken! Die Aktionäre von Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / NYSE: SBLG) sollten davon erheblich profitieren!

