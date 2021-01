ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Wirbel um die Schuldenbremse:

"Schlamperei oder Strategie? Dass beim Stichwort Schuldenbremse die CDU sofort geschlossen auf den Bäumen war, ist einerseits vielleicht beeindruckend, zeigt andererseits aber auch, dass sie ansonsten nicht mehr viel hat, was sie ihren Markenkern nennen könnte. Das Ganze hat aber auch einen machtpolitischen Aspekt. In dieser Lesart schreibt Braun nur auf, was seine Chefin Angela Merkel denkt - und flugs wird aus dem Gastbeitrag ein Grußwort an den frischgebackenen Parteichef Armin Laschet zum Thema "Wer bestimmt die Richtlinien?"/zz/DP/he