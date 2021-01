Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Wirtschaftslage in der Pandemie Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.01.2021, 05:35 | 44 | 0 | 0 28.01.2021, 05:35 | STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wirtschaftslage in der Pandemie: "Der Frage, wie der Staat in Zukunft finanziert wird, wie Deutschlands Wirtschaft auf Dauer Weltklasse bleibt und die Transformation gelingt, kann sich keine politische Formation entziehen. Die Debatte muss ernsthaft geführt werden. Jetzt vor den Wahlen - und nicht irgendwann danach."/zz/DP/he

