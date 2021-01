OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Homeoffice

"Arbeitgeber, die sich bislang gegen Homeoffice gesperrt haben, behalten auch künftig Möglichkeiten, Mitarbeiter nicht ziehen zu lassen, etwa indem sie ihnen Aufgaben übertragen, die nur vor Ort zu erledigen sind. Kontrollen wird es allenfalls sporadisch geben. Aber es ist ja auch nicht so, dass die meisten Arbeitgeber sich querstellen. Im Gegenteil: Da sie ein Interesse an gesunden Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung des Betriebs haben, muss man Millionen von Unternehmern in der Corona-Krise nicht mehr von der Notwendigkeit des mobilen Arbeitens überzeugen. Die neue Verordnung trifft sie überhaupt nicht. Allenfalls bedeutet sie für diese Arbeitgeber einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Dieser Eingriff mag ärgerlich sein, ist aber angesichts der Pandemie durchaus angemessen."/zz/DP/he