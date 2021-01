Pressestimme 'Frankenpost' zu Lübcke-Prozess Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.01.2021, 05:35 | 43 | 0 | 0 28.01.2021, 05:35 | HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Lübcke-Prozess:

"In Chatrooms, in den sogenannten sozialen Medien wird faschistisches, rassistisches und menschenverachtendes Gedankengut verbreitet und gepflegt. Hass ist immer und in jedem Fall falsch und zersetzend. Der Mord an Walter Lübcke muss ein Zeichen sein für diese Gesellschaft, für die Politik und die Justiz, keine Toleranz für Gewalt und zerstörerischen Hass zu dulden. Nirgends und zu keiner Zeit."/zz/DP/he

