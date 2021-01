SolarArise nimmt 75-MW-Solaranlage in Uttar Pradesh in Betrieb Zürich (ots) - ThomasLloyd gab heute bekannt, dass der Projektentwickler SolarArise India Projects Private Limited (SolarArise) eine 75 Megawatt (MW) Solar-PV-Anlage im Dorf Khera im Distrikt Budaun im Bundesstaat Uttar Pradesh in Betrieb genommen hat. Diese versorgt über 100.000 Menschen in Nordindien mit sauberer Energie.



2018 investierte ThomasLloyd, einer der führenden Impact Investment Manager mit Fokus auf Schwellenländer, neben dem von der European Investment Bank Group beratenen Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund ("GEEREF") und dem von Kotak Mahindra verwalteten Core Infrastructure India Fund ("CIIF") in SolarArise mit Sitz in Delhi.