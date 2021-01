Ricardo investiert in Wasserstoffentwicklungs- und Testanlage und ebnet damit den Weg für nachhaltiges Transportwesen

Im Rahmen seiner Mission der Entkarbonisierung des weltweiten Transport- und Energiesektors kündigte Ricardo, ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, heute eine erste Investition in Höhe von 2,5 Millionen britischen Pfund an, die für den Bau einer Wasserstoffentwicklungs- und Testanlage an seinem Shoreham Technical Centre in Großbritannien verwendet werden soll.

