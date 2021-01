QuEST Global eröffnet TCMS-Testlabor in Hyderabad

HYDERABAD, Indien, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global, ein weltweit tätiges Unternehmen für Produkt-Engineering und Lifecycle-Services, gab heute bekannt, dass es in seinem Werk in Hyderabad ein Labor für Zugsteuerungs- und -managementsysteme (TCMS) eingerichtet hat. Das 593 Quadratmeter (bzw. 5800 Quadratfuß) große Labor wird die Verifizierung und Validierung von sicherheitskritischer TCMS-Software für mehrere Funktionalitäten erleichtern. Dieses Labor der nächsten Generation wird Teststände für verschiedene Produktfamilien von Bombardier Transportation beherbergen. Das Labor wurde virtuell eingeweiht von Stéphane Navarra, Head of Engineering Technology Office (ETO) Systems, Bombardier Transportation, und Ajit Prabhu, Chairman & CEO, QuEST Global. Das Labor ist Teil der strategischen Partnerschaft, die beide Unternehmen im Jahr 2019 unterzeichnet haben, um ihre Zusammenarbeit zu stärken und die Engineering-Kompetenz für die Bahnindustrie weiterzuentwickeln.

Das TCMS-Labor von QuEST hat die Kapazität, mehr als 100 Racks und Simulationen für die Durchführung von TCMS-Softwaretests und Hardware-Software-Integrationstests unterzubringen. Es ist qualifiziert, Validierungsprüfungen zu unterstützen, die als Nachweis für die Bewertung von Bahnprodukten eingereicht werden; und wird es Bombardier Transportation ermöglichen, seinen Kunden weltweit sicherere Transportlösungen zu liefern. Mit dem Start dieses Labors plant QuEST auch die Einstellung von über 200 Ingenieuren in Hyderabad, die über Fachwissen in allen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus, Testautomatisierung und Ethernet- und Internetprotokolltechnologie verfügen.

Zu dem neuen Labor sagte John Saabas, Leiter des Engineering Technology Office (ETO), Bombardier Transportation, : „Wir freuen uns über den Start des TCMS-Labors auf dem Gelände von QuEST in Hyderabad. Bombardier Transportation ist seit jeher bestrebt, Spitzenleistungen zu erbringen und unseren Kunden durch kontinuierliche Innovation ein schnelleres und intelligenteres Pendeln zu ermöglichen. QuEST ist ein strategischer Partner bei der Bereitstellung von Weltklasse-Engineering-Lösungen für die Bahnindustrie, und ich bin sicher, dass dieses Labor unsere geschätzte Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter verbessern wird."

Stéphane Navarra lobt die Fähigkeiten von QuEST: „Das TCMS-Labor bietet dem QuEST-Team die Infrastruktur, um ihre Ergebnisse von Anfang bis Ende zu verwalten. Bombardier wird in diesem Labor Testracks für unsere Projekte in Indien und weltweit entwickeln und unterbringen."

Ajit Prabhu, erläutert die Bedeutung und den Wert des Labors: „Als vertrauenswürdiger Partner von Bombardier Transportation freuen wir uns, das Weltklasse-TCMS-Testlabor in unserem Zentrum in Hyderabad zu eröffnen. Wir sind zuversichtlich, dass wir damit Bombardier Transportation helfen können, seine Kunden zu bedienen und Mehrwert zu schaffen. Dieses Labor ist Teil unseres langjährigen strategischen Engagements mit Bombardier Transportation und ist ein Beweis für unsere Expertise bei der Bereitstellung von transformativen Dienstleistungen und Lösungen für unsere Kunden. Wir freuen uns darauf, Bombardier Transportation dabei zu unterstützen, seine Wettbewerbsfähigkeit im Bahnbereich zu verbessern."

Informationen zu QuEST Global

Seit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lebenszyklus-Dienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Sektoren Flugzeugtriebwerke, Hightech, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Auto- und Eisenbahn-Transport, Energie und Industrie, Öl und Gas sowie Medizinprodukte. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 56 globalen Lieferzentren und mehr als 11.250 Mitarbeitern sieht sich QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere und sauberere Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global zielen darauf ab, seine Kunden dabei zu unterstützen, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Herstellungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.