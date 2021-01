CureVac kündigt Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar an

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 28. Januar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute den Preis für sein Folgeangebot über 5.000.000 Stammaktien bekannt. Der Emissionspreis beträgt 90 US-Dollar je Aktie. Die Einnahmen daraus werden sich auf rund 450 Millionen US-Dollar belaufen. Zusätzlich gewährt das Unternehmen den Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen Stammaktien (Greenshoe-Option) zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich der Zeichnungsrabatte und Provisionen. Sämtliche Aktien werden von CureVac angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 1. Februar 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

BofA Securities, Jefferies und Evercore ISI fungieren gemeinsam als Book-Running-Manager für das Angebot, während UBS Investment Bank, Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co für das Angebot als passive Book-Running-Manager tätig sind.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 27. Januar 2021 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Exemplare des entsprechenden finalen Prospekts können, sofern verfügbar, kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ können Kopien des finalen Verkaufsprospekts, sofern verfügbar, von BofA Securities bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com; und Evercore Group L.L.C, zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, telefonisch unter +1 888 474 0200 oder per E-Mail unter ecm.prospectus@evercore.com.