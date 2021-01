Tocvan kündigt Privatplatzierung an

Sollte der Schlusskurs der Aktien (bzw. das Schlussgebot, wenn an einem Handelstag keine Verkäufe verzeichnet wurden) an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) mindestens vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 1,25 CAD pro Stammaktie betragen, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants in Form einer Pressemeldung darüber informieren, dass das Verfallsdatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum einer solchen Pressemeldung vorgezogen wird.

Der Abschluss der Platzierung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Hierzu zählt auch der Erhalt aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der CSE. Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada sowie der erforderlichen Kennzeichnung gemäß den geltenden US-Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Erlös aus der Platzierung wird als allgemeines Working Capital verwendet.

Das Unternehmen muss möglicherweise Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) und Vermittlerwarrants an bezugsberechtigte Vermittler zahlen.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Bergbauunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat aktuell rund 24,5 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte einzukaufen. Die Firmenführung hält das Goldprojekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Projekt Rogers Creek im Süden der kanadischen Provinz British Columbia für zwei äußerst potenzialreiche Projekte.