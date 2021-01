Juva Life schützt geistiges Eigentum und gibt DTC-Berechtigung bekannt

In seiner aktuellen Pressemitteilung hat Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010; WKN: A2QHTZ) ein Update zu Fragen des Schutzes von geistigem Eigentum und seinen aktuellen Aktivitäten auf dem Kapitalmarkt gegeben.



Erst kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es eine einzigartige Plattform entwickelt hat, die die Identifizierung von Produkten ermöglicht, die auf entzündliche Erkrankungen abzielen. Um diese Erfindungen nun zu schützen, möchte Juva Life diese Entdeckungstechnologien als Geschäftsgeheimnis behalten und sich die neuartigen Stoffzusammensetzungen und Verwendungen patentieren lassen.



Unter der Federführung von Sanjeev Gangwar, Ph.D., Vice President of Chemistry, wird Juva Life diese Unternehmung vorantreiben. Dr. Gangwar bringt in diesem Bereich wertvolle Erfahrungen mit, da er als Director of Oncology Discovery Chemistry für Bristol-Myers Squibb tätig war und Miterfinder von erstaunlichen 45 Patenten ist.



Darüber hinaus hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es seine Handelsmarken erweitern möchte. Bis zum heutigen Tage hat Juva bereits Anträge auf 24 Marken in verschiedenen Klassen und Waren eingereicht, einschließlich Markenidentität, Markenbotschaften und Produkte. Diese bürokratischen Akte verlaufen über mehrere Gerichtsbarkeiten, darunter natürlich Kanada, die USA, die Europäische Union und auch über die Weltorganisation für geistiges Eigentum der Vereinten Nationen.



Doug Chloupek, Gründer und CEO des Unternehmens, hob in seinem Kommentar insbesondere den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens hervor:



"Wir betrachten die Kodifizierung unserer IP-Strategie als entscheidend für unseren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der unseren Kommerzialisierungs- und Partnerschaftsplan vorantreibt. Unser Ziel ist, durch Kommerzialisierung Umsätze zu generieren und Umsätze einzusetzen, um wertvolle und lizenzierbare Produkte zu entdecken und zu schützen."

