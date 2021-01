GOLDMAN SACHS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nemetschek von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 56 Euro gesenkt. Er sehe den Softwarehersteller im wachstumsträchtigen Bausoftware-Bereich zwar weiter gut positioniert, doch die Kursentwicklung der bereits hoch bewerteten Aktie dürfte vom Transformationsprozess des Geschäftsmodells hin zu Mietsoftware dominiert werden, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser berge zwar langfristig die Chance auf höhere regelmäßige Erlöse, bringe aber auch Umsetzungsrisiken sowie eine zunächst schwieriger vorhersagbare Geschäftsentwicklung mit sich. Moawalla senkte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.