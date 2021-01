BetterLife beauftragt Eurofins Discovery mit der Durchführung pharmakologischer Studien für IND-Genehmigung von 2-Bromo-LSD der zweiten Generation

VANCOUVER, British Columbia, 28. Januar 2021 – BetterLife Pharma Inc. („BetterLife“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FRA: NPAU ), ein aufstrebendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Therapien bei psychischen Störungen und Virusinfektionen konzentriert, gibt bekannt, dass es mit Eurofins Discovery eine Vereinbarung für pharmakologische Studien, welche die Voraussetzung für die Genehmigung der US-amerikanischen FDA von TD-0148A als neues Prüfpräparat („IND“- Investigational New Drug), unterzeichnet hat. TD-0148A ist ein derivatives Molekül der zweiten Generation von Lyserginsäurediethylamid („LSD“), von dem BetterLife glaubt, dass es das projizierte therapeutische Potenzial von LSD nachahmen wird, ohne die unerwünschten psychoaktiven dissoziativen Nebenwirkungen wie Halluzinationen zu verursachen.

„Nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Aktiva von Transcend Biodynamics freuen wir uns, die IND-ermöglichenden Studien für TD-0148A in die Wege zu leiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eurofins Discovery, um Patienten diese Behandlung so schnell wie möglich bereitzustellen, während wir uns auf unsere IND und Studien vorbereiten“, so Dr. Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife.

Eurofins Discovery wird die IND-ermöglichenden In-vitro-Studien zur präklinischen Primärpharmakologie und zur Sicherheitspharmakologie zu TD-0148A in seinen hochmodernen Einrichtungen Eurofins Cerep, DiscoverX und Panlabs durchführen.

Dr. Doroudian fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eurofins Discovery in Bezug auf die IND-ermöglichenden primären und sicherheitsrelevanten pharmakologischen Studien zu TD-0148A. TD-0148A ist eine potenzielle neue Therapie zur Behandlung von belastenden psychischen Störungen, wie behandlungsresistente Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen, für die es einen hohen ungedeckten Bedarf gibt. Ziel von BetterLife ist, diese Behandlung so schnell wie möglich als IND in die Klinik zu bringen, und Eurofins Discovery ist mit seiner Expertise und seinen hochmodernen Fähigkeiten der ideale Partner, um uns bei der Umsetzung unserer Vision zu unterstützen.“