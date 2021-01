CANCOM: ISG zeichnet CANCOM in den Kategorien Digital Workplace of the Future und Cyber Security aus

- Produkt- und Service-Angebot bei Hybrid Cloud, Public Cloud und Manufacturing im Marktvergleich führend

- Studie hebt Qualität der Beratung bei Digital Workplace Angeboten heraus

- CANCOM bei ISG Provider Lens in insgesamt 15 Kategorien mit Spitzenplatzierungen ausgezeichnet

In der Studie von ISG konnte CANCOM beim Trendthema Digital Workplace of the Future besonders überzeugen. Das Marktforschungsinstitut hebt als Ergebnis seiner Marktanalyse das Beratungsangebot hervor: mehr als 350 CANCOM-Berater, die für ihre Arbeit auf ein starkes Netzwerk aller führenden Anbieter zurückgreifen können, bieten ein breites und gut strukturiertes Portfolio an. Die Beratungsleistungen decken alle wesentlichen Aspekte von der Strategie bis zur Implementierung ab. Mit dem starken Ergebnis bei Angebotsattraktivität und Wettbewerbsstärke erreichte CANCOM eine Position im Leader-Quadraten. Aber nicht nur in der Beratung, auch bei den Managed Workplace Services und den Managed Mobility Services erreichte CANCOM die Leader-Position.„Wir konnten auch im vergangenen Jahr mit unseren Angeboten überzeugen", freut sich Rudolf Hotter, CEO von CANCOM, über das starke Abschneiden. „Im Bereich Digital Workplace und Security spielen wir in der Kundenwahrnehmung in der ersten Liga mit. Es freut uns, dass wir gerade bei diesen Trendthemen bereits heute so gut aufgestellt sind."ISG bewertet das Produkt- und Service-Angebot von CANCOM in den folgenden Kategorien als führend im Marktumfeld:- Digital Workplace Consulting Services- Managed Workplace Services- Managed Mobility Services