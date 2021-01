RBC belässt APPLE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 145 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Konzern habe die Anleger keineswegs enttäuscht, sondern vielmehr in jeder Hinsicht überzeugt, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus den erhöhten Schätzungen erfolge das neue Kursziel. Das Thema 5G-Mobilfunk dürfte weiter Rückenwind liefern./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 23:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 23:15 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.! Werbung Short Short Basispreis 152,06€ Hebel 13,08 Ask 0,53 Zum Produkt Long Long Basispreis 130,68€ Hebel 12,40 Ask 0,55 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.