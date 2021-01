---------------------------------------------------------------------------

Wechsel im Aufsichtsrat der 2G Energy AG



- Prof. Dr. Christof Wetter und Dr. Jürgen Vutz folgen auf Heinrich Bertling und Wiebe Hofstra



- Auf hohem Niveau stabiler Auftragseingang in Q4 2020 (36,8 Mio. Euro; Vorjahr: 36,1 Mio. Euro) sorgt für hohen Auftragsüberhang in Höhe von 111,2 Mio. Euro (Vorjahr: 116,8 Mio. Euro) für 2021



- 2G Energy AG mit ESG Prime Rating ausgezeichnet



Heek, 28. Januar 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat zum 01. Januar 2021 einen Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Die Herren Heinrich Bertling und Wiebe Hofstra haben ihre Ämter zum Ende des letzten Jahres in bestem Einvernehmen niedergelegt. "An dieser Stelle möchte ich Herrn Bertling und Herrn Hofstra meinen ganz besonderen Dank für die stets engagierte und konstruktive Zusammenarbeit aussprechen", so Dr. Lukas Lenz, Aufsichtsratsvorsitzender der 2G Energy AG.



"Zugleich begrüßen wir mit Prof. Dr. Christof Wetter (61) einen renommierten Experten auf dem Gebiet der Umwelttechnik sowie der Biomassenutzung und -verwertung. Mit Dr. Jürgen Vutz (64) gewinnen wir zudem einen erfahrenen Unternehmenslenker im Aufsichtsrat hinzu, der zuletzt rund 20 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Windmöller & Hölscher KG war."

Prof. Dr. Wetter und Dr. Vutz wurden durch das Amtsgericht Coesfeld in den Aufsichtsrat bestellt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Vutz zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.



Auftragseingang im vierten Quartal leicht über Vorjahresniveau Dank eines stabilen Auftragseingangs im vierten Quartal in Höhe von 36,8 Mio. Euro (Vorjahr: 36,1 Mio. Euro) startet 2G mit gut gefüllten Auftragsbüchern (111,2 Mio. Euro) in das Geschäftsjahr 2021. Insbesondere im Monat Dezember konnte 2G Auftragseingänge deutlich über dem Niveau des Vorjahres akquirieren (14,8 Mio. Euro, Vorjahr: 10,3 Mio. Euro). Positiv hat sich hier ein sich belebender Auftragseingang in den USA bemerkbar gemacht (5,5 Mio. Euro). Insgesamt lag der Auftragseingang im Jahr 2020 mit 148,3 Mio. Euro rund 5 % über dem Niveau des Vorjahres (140,9 Mio. Euro).