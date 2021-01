Upskilling kann Millionen neuer Jobs und weltweiten Wohlstand schaffen Frankfurt am Main (ots) - "Upskilling for Shared Prosperity": Report des World Economic Forum mit PwC / Upskilling-Investitionen können globales BIP bis 2030 um bis zu 6,5 Billionen US-Dollar steigern / 5,3 Millionen neue Jobs bis 2030 möglich / BIP-Wachstumspotenzial in China, den USA, in Subsahara-Afrika und Lateinamerika am größten / COVID-19 erfordert anhaltende Initiativen auch in Deutschland



Technologische Entwicklungen wie die Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel: Das sind drei der wichtigsten Ursachen dafür, dass sich viele Branchen, Geschäftsmodelle und einzelne Berufe verändern oder in den kommenden Jahren sogar ganz verschwinden. Wichtig ist es deshalb, dass Berufstätige die Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten, die sie für die Arbeitswelt der Zukunft benötigen. Der Report "Upskilling für Shared Prosperity", den das World Economic Forum in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat, untersucht, wie sich weltweite Investitionen in Qualifizierungsmaßnahmen ("Upskilling") in den kommenden Jahren auswirken können. Einige der Kernergebnisse: Upskilling hat das Potenzial, das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis zum Jahr 2030 um 6,5 Billionen US-Dollar zu erhöhen. Außerdem könnten bis zu 5,3 Millionen neue Jobs entstehen.

6,5 Billionen US-Dollar BIP-Zuwachs bis 2030 möglich



Im Zuge der "vierten industriellen Revolution" entstehen in vielen Branchen und Berufen Qualifikationslücken - also ein Unterschied zwischen den Fähigkeiten, die Berufstätige heute haben und denen, die sie künftig brauchen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn es gelingt, diese Lücken in den kommenden Jahren zu schließen? Die Untersuchung entwickelt dazu zwei Szenarien: Im Kernszenario gelingt es, viele Berufstätige bis zum Jahr 2030 erfolgreich weiterzuqualifizieren - mit einem Zugewinn für das globale BIP von fünf Billionen US-Dollar. Im beschleunigten Szenario zeigen Qualifizierungsinitiativen schon 2028 Erfolg und bringen ein BIP-Wachstum von 6,5 Billionen US-Dollar. Petra Raspels, Leiterin People & Organisation bei PwC Deutschland und Europa, sagt: "Das tatsächliche Upskilling-Potenzial dürfte weitaus größer sein. Denn unsere konservativen Szenarien quantifizieren keine Innovationen oder neue Jobs, die durch technischen Fortschritt oder neue Jobs entstehen."