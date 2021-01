SolarArise met en service une centrale solaire de 75 MW dans l'Uttar Pradesh

Zurich (ots) - ThomasLloyd annonce ce jour que SolarArise India Projects Private

Limited (" SolarArise ") a mis en service une centrale photovoltaïque solaire de

75 mégawatts (" MW ") dans le village de Khera, dans le district de Budaun, dans

l'État de l'Uttar Pradesh. Cela permet de fournir de l'énergie propre à plus de

100 000 personnes dans le nord de l'Inde.



En 2018, ThomasLloyd, l'un des principaux gestionnaires d'investissements à

impact centré sur les marchés émergents, a investi dans SolarArise, basé à

Delhi, aux côtés du Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique

et des énergies renouvelables (" GEEREF ") conseillé par le groupe de la Banque

européenne d'investissement et du Core Infrastructure India Fund (" CIIF ") géré

par Kotak Mahindra.





La nouvelle centrale solaire sera exploitée par Talettutayi Solar Projects FivePrivate Limited et a conclu un accord d'achat d'électricité (" PPA ") de 25 ansavec le gouvernement de l'État d'Uttar Pradesh Power Corporation Limited ("UPPCL "). La centrale devrait produire environ 120 millions de kilowattheurespar an d'énergie propre dans l'État de l'Uttar Pradesh."Nous sommes très heureux de l'élargissement en continu du partenariat avecSolarArise et du fait que, malgré les défis particuliers auxquels nous sommesconfrontés à la lumière de la pandémie du COVID 19, nous avons pu mettre enservice avec succès la nouvelle centrale solaire", déclare Nandita Sahgal Tully,Managing Director Infrastructure Asset Management chez ThomasLloyd.Le portefeuille actuel de SolarArise de 384 MW (DC) comprend six centralesopérationnelles dans quatre États indiens, pour une capacité totale de 234 MW.150 MW supplémentaires ont déjà été financés. Toutes les centrales bénéficientd'accords d'achat d'électricité à long terme avec le gouvernement central ou desentrepreneurs de l'État."La nouvelle centrale solaire fournira de l'énergie propre à plus de 100 000personnes dans la région de l'Uttar Pradesh. Ce projet s'inscrit dans laphilosophie de ThomasLloyd d'investir dans des projets qui ont un impact positifsur l'environnement, la société et les communautés locales. Nous sommes fiers departiciper à un projet de plus qui vise l'objectif universel d'un avenir àl'énergie propre", ajoute Tony Coveney, Managing Director, Co-Head ofInfrastructure Asset Management chez ThomasLloyd."Grâce à l'étroite collaboration de nos équipes expérimentées avec noscontractants, nous avons même pu terminer le projet plus tôt que prévu malgréles défis opérationnels dûs à la pandémie du COVID-19. Pendant tout ce temps, la