SolarArise nimmt 75-MW-Solaranlage in Uttar Pradesh in Betrieb

Zürich (ots) - ThomasLloyd gab heute bekannt, dass der Projektentwickler

SolarArise India Projects Private Limited (SolarArise) eine 75 Megawatt (MW)

Solar-PV-Anlage im Dorf Khera im Distrikt Budaun im Bundesstaat Uttar Pradesh in

Betrieb genommen hat. Diese versorgt über 100.000 Menschen in Nordindien mit

sauberer Energie.



2018 investierte ThomasLloyd, einer der führenden Impact Investment Manager mit

Fokus auf Schwellenländer, neben dem von der European Investment Bank Group

beratenen Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund ("GEEREF") und dem

von Kotak Mahindra verwalteten Core Infrastructure India Fund ("CIIF") in

SolarArise mit Sitz in Delhi.





Das neue Solarkraftwerk wird von Talettutayi Solar Projects Five Private Limitedbetrieben und verfügt über einen 25-jährigen Stromabnahmevertrag (Power PurchaseAgreements, PPAs) mit der Staatsregierung Uttar Pradesh Power CorporationLimited (UPPCL). Die Anlage wird voraussichtlich rund 120 MillionenKilowattstunden pro Jahr an sauberer Energie im Bundesstaat Uttar Pradesherzeugen."Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Partnerschaft mit SolarArise und dasswir, trotz der besonderen Herausforderungen vor denen wir angesichts derCOVID-19-Pandemie stehen, die neue Solaranlage erfolgreich in Betrieb nehmenkonnten," kommentiert Nandita Sahgal Tully, Managing Director InfrastructureAsset Management bei ThomasLloyd.Das aktuelle Portfolio von SolarArise mit 384 MW (DC) umfasst sechs operativeAnlagen in vier indischen Bundesstaaten mit einer Gesamtleistung von 234 MW.Weitere 150 MW sind bereits finanziert. Alle Anlagen profitieren vonlangfristigen Stromabnahmeverträgen mit der Zentralregierung oder mitstaatlichen Vertragspartnern."Das neue Solarkraftwerk wird über 100.000 Menschen in der Region Uttar Pradeshmit sauberer Energie versorgen. Das Projekt steht im Einklang mit derPhilosophie von ThomasLloyd, in Projekte zu investieren, die einen positivenEinfluss auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Gemeinden haben," ergänzt TonyCoveney, Managing Director, Co-Head of Infrastructure Asset Management beiThomasLloyd."Durch die enge Zusammenarbeit der erfahrenen Teams konnten wir das Projekttrotz der aktuellen Situation sogar vor dem Zeitplan fertig stellen. Dabeistanden die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter stets an ersterStelle. Erneuerbare Energien sind die Zukunft und das Bewusstsein über ihreBedeutung für den Klimaschutz wächst in den indischen Gemeinden," sagtSolarArise Gründer und Direktor, Anil Nayar.Über die SolarArise India Projects Private LimitedSolarArise ist ein auf Indien fokussierter Projektentwickler für netzgekoppelteSolarstromprojekte in Indien. Das Unternehmen wurde 2014 von James Abraham, AnilNayar und Tanya Singhal mit Unterstützung des Global Energy Efficiency andRenewable Energy Fund (GEEREF), Core Infrastructure India Fund (CIIF) und derThomasLloyd Group gegründet. Gemeinsam verfügen sie über umfangreicheErfahrungen in den Bereichen Technologieforschung und -entwicklung, politischeInteressenvertretung, Ausführung, Zusammenarbeit mit Behörden sowie dieFinanzierung und den Betrieb von Solaranlagen. Weitere Informationen finden Sieunter: http://www.solararise.comÜber die ThomasLloyd GroupThomasLloyd ist ein global agierendes Investment-und Beratungsunternehmen, dases sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die zielgerichtete Finanzierung, Bau undBetrieb ausschließlich nachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar-undImmobiliensektor den erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandelvoranzutreiben. Das Leistungsangebot umfasst Produkte und Dienstleistungenentlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser Sektoren. Es beinhaltet nebender Strukturierung, Platzierung und dem Management von wirkungsorientiertenAnlagelösungen, die Beratung und Finanzierung von Projekten und Unternehmensowie digitale Finanzdienstleistungen u.a. in den Bereichen Anlagevermittlung,Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegründet 2003, zählt ThomasLloyd heutezu den weltweit führenden Impact Investoren und Klimafinanzierern. ThomasLloydist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment und managt 1,5Mrd. USD (Stand 30.09.2020) im Bereich Nachhaltige Infrastruktur. WeitereInformationen finden Sie unter: http://www.thomas-lloyd.comPressekontakt:Weitere Informationen:ThomasLloyd GroupAnneliese DiedrichsHead of Corporate CommunicationsTelefon +41 79 659 65 13mailto:Anneliese.diedrichs@thomas-lloyd.comhttp://www.thomas-lloyd.com ]Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103578/4823620OTS: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH